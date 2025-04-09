Москва, 9 апреля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в годовщину взятия Кёнигсберга передала привет главе немецкого дипведомства Анналене Бербок.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет … Бербок, которая сказала, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кенигсберге», — сказала Захарова в ходе ежедневного брифинга.

В ходе брифинга дипломат также рассказала о том, что МИД ФРГ рекомендовал выдворять представителей России и Белоруссии с памятных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Захарова напомнила, что это произошло с подачи Бербок, которая претендует на пост председателя Генассамблеи ООН в «этом юбилейном и для победы над нацизмом, и для создания Организации Объединенных Наций году».

В разговоре с ИА Регнум советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отметил, что слова Бербок о недопуске россиян к празднованию 80-летия Победы говорят не только о возрождении нацизма, а скорее о переписывании истории этой войны и об искажении роли Советского Союза.

По словам Буневича, Бербок позволяет себе практически любые заявления из-за подвешенного состояния немецкого правительства и ее возможного скорого ухода с поста.

Как передавало ИА Регнум, в феврале немецкие СМИ сообщили, что дед Бербок, о котором она часто рассказывает на различных мемориальных мероприятиях, был нацистом и служил в вермахте. Во время Второй мировой войны дед Бербок активно поддерживал нацистский режим, а в 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

МИД Германии попытался оправдать Бербок, заявив, что глава ведомства якобы не знала про нацистские взгляды своего предка.