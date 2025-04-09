Москва, 9 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Импортные автомобили, которые застряли в портах США из-за введённых властями страны пошлин, вызовут рост цен внутри американского рынка, а также могут спровоцировать и мировой рост. Об этом в среду, 9 апреля, заявил автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Газета Financial Times ранее сообщила, что введение администрацией президента США Дональда Трампа 25-процентных тарифов на импортные автомобили привело к переполнению ими стоянок в американских портах. Некоторые уже заполнены до отказа, и через несколько недель ситуация с портовыми стоянками может стать критической, уточнили авторы материала.

«Это больно ударяет и по немецкому автопрому, и по японскому, в том числе, и так далее. В первую очередь это связано со сбоем поставок. То есть будет подорожание машин, невыполнение каких-либо заказов, предзаказов и так далее. Нужно понимать, что американский рынок — это несколько миллионов автомобилей. Примерно 10 млн единиц может быть продано за год. Поэтому, безусловно, это очень сильно и больно ударит по всему рынку. Это будет однозначный рост внутри американского рынка», — сообщил автоэксперт.

Специалист отметил, что ещё предстоит изучить, как подобные пошлины и ограничения отразятся на американских производителях, которым выдан карт-бланш, но часть таких машин или их запчасти производятся в соседней Мексике и Канаде. Поэтому ситуация неоднозначная, которая в любом случае на первом этапе ничего позитивного американцам точно не принесёт, уточнил собеседник агентства.

«Нужно понимать, что машины, которые идут на американский рынок, они должны, во-первых, соответствовать местным локальным требованиям, в частности по световому оборудованию. Всем известны вот эти вот желтые габаритные огни и так далее. Перенаправить просто так куда-либо это — достаточно тяжелая задача. Во-первых, объемы не т.е. Но и куда, вот даже если направить. В Индию, в Египет, в Россию? Это тоже сложная логистическая задача, чтобы другие хабы это приняли», — заявил Баканов.

Эксперт напомнил, что Россия, например, как рынок, который изголодался по машинам других брендов, находится под санкциями, и туда так просто подвисшие автомобили не получится отправить. У Европы своя динамика спроса, и всё зависит от того, какие машины попали под пошлины, рассказал специалист. Он объяснил, что такие авто, как внедорожники и пикапы, отправляемые в США, Европе не шибко нужны.

«Поэтому тут у каждого рынка есть определенная статистика спроса и объема. И вот так просто развернуть как бы сюда, в другие страны те же корейские машины просто не получится. Разные двигатели, разная адаптация под нужды рынка, разные мультимедийные системы с различным программным обеспечением и так далее. Эта задача точно не решается ни за неделю, и даже, может быть, ни за месяц», — сообщил Баканов.

Собеседник агентства рассказал, что любой автопроизводитель старается компенсировать убытки — как угодно, и поэтому в скором времени может наблюдаться рост цен по всему миру, на все машины, чтобы отбить потери на локальном рынке. Возможна и переориентация производства, укрупнение присутствия на других рынках и рост цен на самом американском рынке, уточнил автоэксперт.

«Но в любом случае, что бы это ни было, всё равно однозначно будет повышение цены, то есть все вот эти затраты — они лягут на плечи покупателей, рядовых американцев. А учитывая, что американский рынок — крупный, образующий определенную волну, то, возможно, это аукнется еще по другим странам и просто приведет к всеобщему удорожанию», — подытожил специалист.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в этом списке нет.

На товары из КНР США повысили импортную пошлину до уровня 104%. При этом Пекин предлагал Вашингтону отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца», сказал официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Китай призвал США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. Комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. В ответ Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы.

Глава Белого дома заявил, что раньше многие страны «направо и налево обдирали» США, теперь пришла очередь Вашингтона обдирать их.

Только за два дня после заявления о введении пошлин фондовый рынок США потерял 6,6 трлн долларов. Американский лидер назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.