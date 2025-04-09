Москва, 9 апреля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили 333 беспилотника ВСУ, в том числе 158 — вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 333 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Всего за время проведения СВО было уничтожено 50 612 беспилотных летательных аппаратов противника.

Также 9 апреля в военном ведомстве проинформировали о нанесении в минувшие сутки удара по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1295 человек.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в ночь на 9 апреля сбили 158 украинских беспилотников над территорией 11 регионов и акваториями Чёрного и Азовского морей. Наиболее массированному налёту подвергся Краснодарский край — там сбили 67 дронов.

Также в Минобороны сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки четыре раза атаковали объекты энергетики на территории России — в Курской, Запорожской и Ростовской областях. Киевский режим продолжает ежедневно нарушать мораторий на такие удары, подчеркнули в ведомстве.