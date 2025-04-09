Уфа, 9 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Руководителя управления ФСИН по Башкирии задержали в Уфе рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что руководитель занимался поборами с подчинённых. Минувшей осенью начальник УФСИН потребовал от руководящего состава собрать более 3 млн рублей наличными в виде части премии, выплаченной работникам. Собранные деньги он хотел направить на представительские нужды управления.

Факт незаконного получения денег выявили в ходе совместных мероприятий сотрудники СК и ФСБ России. Сбор доказательств по делу продолжается. Решается вопрос о помещении обвиняемого под стражу, добавили в следственном ведомстве.

По информации ряда Telegram-каналов, в том числе SHOT и «112», управление ФСИН по Башкирии с 2021 года возглавляет генерал-майор внутренней службы Владислав Дзюба, и именно он был задержан.

В ноябре 2024 года в Башкирии задержали заместителя Дзюбы Евгения Макотина, в ведении которого находились тыловые вопросы, капитальное строительство и ремонт. В региональном управлении ФСБ тогда сообщили, что Макотин вымогал премии у подчинённых. У десяти человек он потребовал часть итоговых ежегодных премий в размере 50 тыс. рублей. Когда 500 тыс. рублей были собраны, замначальника управления ФСИН задержали с поличным.

Вскоре стало известно о задержании по похожим обвинениям начальника финансово-экономического отдела УФСИН по Башкирии Екатерины Эсауловой. Она, по данным следствия, собрала по 50 тыс. рублей с четырёх сотрудников своего отдела. Макотина и Эсаулову отправили под стражу и уволили из ФСИН. Позже меру пресечения им изменили на домашний арест.

В августе 2024 года ИА Регнум сообщало о задержании высокопоставленного руководителя ФСИН России — начальника управления цифровой трансформации Алексея Тимченко. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В феврале 2025 года Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на его имущество.