Москва, 9 апреля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская и её муж Алексей совместно несут обязательства перед банком ВТБ и инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС). Долги супругов Арбитражный суд Москвы признал общими, сообщили «Известия». Заседание состоялось 9 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Речь идёт о суммах в размере более 168 млн рублей и 1 млрд 168 млн рублей соответственно.

Очередное заседание по процедуре банкротства Блиновской планируется 19 мая. Суд получил заявление от финансовой управляющей, которая просит признать недействительным платёж от мужа блогера в адрес её отца Владимира Блиновского в размере почти 9 млн рублей. Утоняется, что в назначении этого перевода было указано «Материальная помощь».

Как сообщало ИА Регнум, блогера задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию. Блиновской и её мужу предъявили обвинение в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём. Супружеская пара скрыла информацию о доходах, полученных с 2019 по 2021 год. Сумма неуплаченных налогов составила 918 млн рублей. С учётом пеней и штрафов налоговая задолженность составила 1,4 млрд рублей.

По решению суда она находилась под домашним арестом. В январе 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО. В ноябре она была признана банкротом. Подсудимая частично погасила задолженность перед налоговой.

17 февраля 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму, а также её автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus, который оценивается в 25 млн рублей.

Также суд арестовал более 1,4 млрд рублей на счетах Алексея Блиновского. Помимо денежных средств, арест был наложен на принадлежащие ему земельные участки и дома в Адыгее, Костромской и Ярославской областях. Кроме того, под арест попали шесть машино-мест в центре Москвы, четыре дома и 11 земельных участков в Алуште и Ялте в Крыму.

Также ограничительные меры коснулись доли Блиновского в компаниях «АЛМАЗ», «Праймфуд», «Рыбная история», «ТРИ Кошки» и «Подари Мечту», «Оливия групп» и «Океан молодости». Всего в списке арестованного имущества 90 наименований.

3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. При этом блогеру отказали в отсрочке от исполнения наказания до достижения её детьми 14-летнего возраста. Приговор «королева марафонов» выслушала без слёз.