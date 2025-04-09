Москва, 9 апреля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с применением восьми БПЛА попытались атаковать компрессионную станцию на Кубани, которая обеспечивает газоснабжение газопровода «Турецкий поток». Об этом 9 апреля сообщило Минобороны РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«С 23:38 минут 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением восьми БПЛА по компрессорной станции «Кореновская» Кореновского района Краснодарского края», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Все атакующие дроны противника сбили российские средства противовоздушной обороны и огневые группы. Ущерба объекту не допущено. Отмечается, что данная компрессорная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Мощность перекачки станции «Кореновская» составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

«Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту», — констатировали в министерстве.

Кроме того, в ночь на 9 апреля украинские формирования совершили атаку с применением двух беспилотников на газораспределительную станцию «Темрюк», которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Дроны были уничтожены на безопасной от объекта дистанции.

За прошедшие сутки киевский режим четыре раза атаковал российские энергообъекты. В Курской области отключилась высоковольтная линия. Также без электроснабжения остались жители сёл Большое Солдатское, Камышное и Крупец. В Запорожской области ударный дрон ВСУ атаковал Ботиевскую ветровую электростанцию, повреждения получила ветроэнергетическая установка. В Ростовской области из-за атаки украинского БПЛА около 400 бытовых потребителей в Каменском районе остались без электроснабжения.

Украинские формирования, кроме того, не раз предпринимали попытки атаковать энергообъекты на Кубани. Так, в начале марта ВСУ тремя беспилотниками самолётного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Целью атаки была остановка поставок газа в европейские страны. Все три дрона были сбиты на безопасном расстоянии от объекта.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. В результате российские силы ПВО нейтрализовали собственные беспилотники, которые были направлены на атаку энергетического объекта Украины в Николаевской области. Москва продолжает соблюдать мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично согласился с инициативой Трампа, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В дальнейшем украинские бойцы продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам.