Москва, 9 апреля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с задержанием бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота Леонида Новикова, которого обвиняют в получении взяток на сумму 8,5 млн рублей.

Кадр из видео

На кадрах оперативники заходят в квартиру фигуранта и надевают на него наручники. Также в видеоролике показан его двухэтажный загородный дом с расположенным на участке прудом.

По версии следствия, в июле 2019 года замруководителя управления получил от учредителя одной из коммерческих компаний взятку в виде машино-места стоимостью 500 тыс. рублей и квартиры на сумму 8 млн рублей.

Суд постановил заключить Новикова под стражу. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («Получение взятки в особо крупном размере»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля бывших чиновников Минобороны России осудили за взятку в размере более 386 млн рублей. Экс-начальника продовольственного управления ведомства Александра Бережного приговорили к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы, его заместитель полковник Александр Вакулин получил 9 лет и 6 месяцев колонии.

Сотрудник того же управления подполковник Алексей Гринюк — 10 лет и 6 месяцев, начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу гражданский специалист Юрий Решетников — 10 лет.