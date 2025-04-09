Оренбург, 9 апреля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. «Оренбургнефть» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в 2024 году направила на природоохранную деятельность более 3 млрд рублей. Этот показатель на 13% превышает уровень предыдущего года.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Инвестиции «Оренбургнефти» в экологию превысили 3 млрд рублей

Предприятие направило средства на реализацию инвестиционной газовой программы, повышение надежности трубопроводов, рекультивацию земель, повышение эффективности утилизации промышленных отходов, ресурсосбережение, лесовосстановление и поддержание биоразнообразия водных ресурсов.

В рамках газовой программы предприятие установило основное технологическое оборудование на газокомпрессорной станции Донецко-Сыртовского месторождения. Сейчас оно завершает строительство газопроводов Восточной группы месторождений. Это позволит направить дополнительные объемы попутного нефтяного газа на Бузулукское газоперерабатывающее предприятие, где газ подготавливается до товарного качества и из него отделяется широкая фракция углеводородов — ценное сырье для нефтехимической промышленности.

В свою очередь инвестиции в программу повышения надежности трубопроводов обеспечили плановые замену участков трубопроводов, ремонт и ингибирование труб. Стабильная работа промысловой инфраструктуры обеспечивается в том числе за счет диагностики современными приборами.

Также в прошлом году «Оренбургнефть» сократила потребление энергоресурсов на 6,8 млн тонн условного топлива, что сделало производство более экологичным. Ключевыми инициативами стали оптимизация работы насосного оборудования в системах поддержания пластового давления, модернизация скважинного погружного оборудования в нефтедобыче, реинжиниринг наземной инфраструктуры.

Предприятие обеспечивает экологический мониторинг природных компонентов. Оно проводит регулярный отбор проб атмосферного воздуха, воды, почвы на территориях, где осуществляется производственная деятельность. С применением передовых технических средств ведется мониторинг эмиссии метана.

«Оренбургнефть» применяет современные технологии при утилизации производственных отходов. Получаемая вторичная продукция вновь вовлекается в промышленное использование. Вклад в сохранение окружающей среды вносят волонтеры предприятия. В течение нескольких лет сотрудники организуют сбор использованного пластика и макулатуры. В экологических акциях нефтяников участвуют школьники региона. За 2024 год совместными усилиями на переработку направлено более 12 тонн вторичного сырья.

Сотрудники также проводят добровольческие акции по уборке территорий городов присутствия и береговых зон водоемов, организуют субботники. За последние три года нефтяники высадили порядка 3 тыс. молодых сосен, елей, лип, берез. Совместно с активистами «Движения первых» нефтяники провели уборку территории дендросада в национальном парке «Бузулукский бор». Ранее при поддержке сотрудников предприятия в заповеднике была проложена туристическая тропа, которая интегрирована в сеть экологических троп национального парка.

Эффективность работы предприятия в области охраны окружающей среды неоднократно отмечалась на различных уровнях. В областном конкурсе «Лидер экономики» «Оренбургнефть» на протяжении более 10 лет признается победителем в номинации «Лидер экологической ответственности».