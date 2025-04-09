Москва, 9 апреля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Требования к микрофинансовым организациям (МФО) следует ужесточить, а вместе с этим нужно перекрывать кислород «чёрным кредиторам», чтобы обезопасить россиян от попадания в «долговую спираль». Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Предлагаем три связанных изменения: один дорогостоящий заём в руки, трёхдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород «чёрным кредиторам», потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам «чёрных кредиторов», а там россияне совсем не защищены», — отметила она.

Набиуллина также уточнила, что в настоящее время клиенты МФО в России закрывают один займ за счёт другого, что, по её словам, является верной дорогой в «долговую спираль».

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля «Известия» писали, что ужесточение политики Банка России привело к снижению уровня одобрения практически всех видов потребительских кредитов в стране. Уточняется, что на долю отказов влияет кредитный рейтинг заёмщиков. Так, людям с рейтингом от 1 до 250 баллов отказывают в более чем 96% запросов.