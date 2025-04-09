Москва, 9 апреля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. МИД РФ провёл демарш временному поверенному в делах Эстонии Яне Ванамельдер из-за очередного случая вандализма на военном кладбище в Таллине. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба министерства.

Belkin Alexey/Global Look Press

«После встречи в МИД России в марте с. г. по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению», — сказано в заявлении.

Вместо проведения расследования и наказания виновных в МИД Эстонии пытаются оправдать снос плит на воинских мемориалах военного кладбища тяжёлой техникой «отсутствием останков» под этими плитами, отметили в министерстве.

«Россия решительно осуждает злонамеренные действия Таллина, направленные на осквернение мемориалов на захоронениях советских военнослужащих, в том числе тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы от нацистского порабощения. Это особо кощунственно в год 80-летия Великой Победы», — подчеркнули в МИД.

Россия продолжит привлекать внимание мировой общественности, в том числе на площадках ООН и ОБСЕ, к преступным действиям властей стран Прибалтики по уничтожению советского мемориального наследия, сказано также в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии. Ей заявили, что продолжающееся в Эстонии глумление над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывает самое жёсткое осуждение со стороны России. Москва потребовала провести расследование и принять соответствующие меры.

В начале апреля сотрудники Эстонского военного музея во главе с директором Хелле Лиллем уничтожили монументы, установленные в честь павших советских моряков, солдат и офицеров на Таллинском военном кладбище. В посольстве России отметили, что подобные акты вандализма регулярно повторяются на фоне чествования в Эстонии легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым в этой стране воздвигают памятники. В дипмиссии подчеркнули, что такие действия являются свидетельством стремления Таллина к пересмотру итогов Второй мировой войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил, что Россию беспокоит необузданный рост неонацистских настроений на Украине, в Прибалтике, ряде европейских стран и Канаде. Он отметил, что РФ намерена уделять внимание объединению международных усилий по противодействию неонацизму, русофобии, другим формам расовой и религиозной нетерпимости. Министр добавил, что эту позицию разделяет подавляющая часть мирового сообщества.