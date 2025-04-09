Краснодар, 9 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Обломки беспилотников обнаружены в четырёх районах Краснодарского края, пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Эрик Романенко/ТАСС

«В п. Комсомольском Курганинского района обломки БПЛА упали в огород частного домовладения. Повреждения получили три единицы сельхозтехники. В доме выбило окна», — говорится в сообщении.

Обломки БПЛА также нашли в хуторе Семигорском под Новороссийском, в поле близ станицы Курчанской Темрюкского района, а также в окрестностях Шкуринского сельского поселения Кущёвского района. Повреждения, как и угроза для жителей, отсутствуют.

Обследование территорий продолжается, добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 апреля и ночью 9 апреля киевский режим совершил массированную атаку на российские регионы с применением беспилотников, при этом масштабному налёту подвергся Краснодарский край — там сбили 67 дронов. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили 158 дронов над 11 регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей. Кроме того, утром ещё четыре украинских беспилотника самолётного типа были перехвачены в Оренбургской области и два — в Нижегородской области.