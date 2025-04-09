Москва, 9 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Общество «Знание» запустило пятый юбилейный сезон всероссийского конкурса «Знание. Лектор» и открыло прием заявок. Об этом сообщает пресс-служба общества.

@ligalektorov

«Общество «Знание» запустило пятый сезон Всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Количество победителей будет рекордным: сто во взрослой категории и двадцать один — в юной. Заявки принимаются на сайте проекта до 15 июля (в номинации «Юный лектор» — до 15 июня)», — говорится в сообщении общества.

Для допуска к конкурсу участники должны пройти онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Далее конкурсанты должны провести очные лекции по предложенным материалам и защитить авторскую лекцию перед экспертным советом. Выступления пройдут в рамках десяти номинаций.

Сто школьников, успешно преодолевших конкурсные испытания, поедут на смену МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. А уже в ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.

Уточняется, что в этом году номинанты взрослой категории поборются за сто контрактов с обществом «Знание» на сумму 100 тыс. рублей каждый.

«В этом году мы вводим специальные номинации, посвящённые истории нашей страны, её героям и достижениям — «Сохранение памяти о Великой Победе», «Достижения атомной отрасли» и «Поддержка СВО». Кроме того, впервые в рамках проекта мы проведём народное голосование», — рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Он подчеркнул важность участия как можно большего количества людей в выборе лучшего лектора.

Как передавало ИА Регнум, в 28 по 30 апреля российское общество «Знание» проведет марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Великой Победы.