Москва, 9 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Назвав российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком, президент США Дональд Трамп отправил Украину в нокаут, заявила 9 апреля депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Adam Hunger/AP/TASS

Трамп, комментируя установление Овечкиным рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), ранее заявил журналистам, что теперь «у нас есть ещё один великий».

«Не представляю, что творится на Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте», — сказала Журова «РИА Новости».

Она также отметила, что высказывания президента США являются признанием силы российского спорта и ударом по тем, кто пытается «отменить» Россию.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и таким образом превзошёл установленное в 1999 году достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки.

Во время торжественной церемонии, устроенной во время матча сразу после заброшенной Овечкиным шайбы, хоккеист поблагодарил русских. «Мы сделали это!» — заявил он.

Президент России Владимир Путин направил Овечкину поздравительную телеграмму. Глава государства назвал достижение хоккеиста выдающимся и отметил, что оно стало не только личным успехом Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков как в России, так и за её пределами.

Спортсмена также поздравили ведущие американские СМИ и мировые звёзды спорта и шоу-бизнеса. НХЛ разместила изображение Овечкина во всех официальных аккаунтах организации. При этом проукраински настроенные пользователи соцсетей наводнили недовольными комментариями аккаунты Овечкина и страницы НХЛ, а вратарь хоккейного клуба «Кременчуг» и сборной Украины Эдуард Захарченко пожелал Овечкину «остаться без ног».

Обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров в своей статье ранее отметил: когда русский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд канадской звезды Уэйна Гретцки, тот сразу вспомнил свои русские корни. Эксперт подчеркнул: чем успешнее будет Россия и чем ярче будут достижения её представителей за рубежом, тем больше иностранцы будут к ней тянуться, и западная пропаганда будет бессильна.