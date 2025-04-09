Москва, 9 апреля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Национальная Медиа Группа (НМГ) планирует в ближайшее время в тестовом режиме запустить новое приложение «Сторис», у пользователей которого появится возможность просматривать вертикальные короткие ролики в виде сериалов, шоу и различных передач. Об этом сообщила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В отличие от существующих социальных сетей, которые в основном предлагают пользовательский контент, новое приложение сосредоточится на исключительно профессионально созданных коротких видео. В начале будут представлены специально адаптированные сериалы телеканала «Домашний», переформатированные для вертикального формата и сокращенные до коротких эпизодов длительностью около полутора минут. В будущем планируется добавить и другие форматы, такие как сериалы с других каналов и реалити-шоу», — отметила она в беседе с РБК.

Баланова также уточнила, что аналогов такому приложению на российском рынке нет. По её словам, у нового проекта будет особая бизнес-модель, в основе которой лежит именно профессиональный контент, ориентированный преимущественно на женскую аудиторию.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа заявил, что будущее интернета — в разумном балансе между возможностью самовыражения и защитой пользователей от деструктивного контента, и сейчас такой баланс обеспечивают только российские платформы.

По его словам, вместо Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) можно использовать Looky с возможностями монетизации и встроенным ИИ для обработки фото и видео, вместо Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — «ВКонтакте», который значительно опередил конкурента по функционалу, а для просмотра видеоконтента — «VK Видео», RUTUBE или «Одноклассники».