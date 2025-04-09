Москва, 9 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ помогут увеличить шансы студентов столичных колледжей поступить в вузы. Такое мнение выразила директор Института развития образования национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ирина Абанкина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Если будет возможность подготовки и обновления знаний для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ и участвовать в конкурсе, — это очень серьезная поддержка, благодаря которой повышается конкурентоспособность ребят. Доступность высшего образования для выпускников колледжа несомненно повышается», — сказала Абанкина агентству городских новостей «Москва».

Эксперт подчеркнула, что при поступлении в вуз большое значение имеет направление, по которому учащиеся получали образование в колледже.

«Если был, например, авиационный колледж, и учащийся поступает в авиационный институт, где совпадают его специальности, тогда внутренних экзаменов университета вполне достаточно», — пояснила она.

При этом она отметила, что при резкой смене специальности необходимо, чтобы студент шел в рамках общего конкурса и проходил через сдачу ЕГЭ. По ее словам, вузы могут также учитывать опыт работы выпускника колледжа.