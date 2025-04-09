Москва, 9 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Великобритания и Франция обсуждают возможность военной интервенции в Одессу. Об этом 9 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

BePress/ABACA/ТАСС

Дипломат уточнила, что эти планы стали предметом обсуждения на совещании начальников западных генштабов в Киеве, которое состоялось 4–5 апреля. На встрече поднимался вопрос о возможном размещении на украинской территории «многонационального миротворческого контингента».

«По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Планы по созданию так называемой «коалиции желающих» дипломат назвала «мемом».

Ранее ряд стран создали «коалицию желающих», поддерживающую идею ввести «миротворцев» на Украину. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что от лица этого объединения переговоры с Россией должны вести Франция и Великобритания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 апреля сообщил, что ЕС пока не подавал никаких сигналов о готовности к диалогу. В Кремле неоднократно заявляли, что размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с ИА Регнум заявил, что Брюссель пытается сорвать переговоры по Украине, так как недоволен тем, что ЕС не допускают к ним. Кроме того, в Евросоюзе раздражены начавшимися контактами между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Многие это сочли уступками со стороны американского лидера.

Председатели Объединённого комитета начальников штабов Великобритании и Франции ― адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар ― подтвердили, что Лондон и Париж рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Подготовка к миротворческой миссии предполагает как непосредственное размещение сил, так и обновление потенциала украинской армии. Биркар пояснил, что цель миссии — обеспечить Украине уверенность в возможности восстановления страны как мирного государства.

Обсуждения по данной теме продолжатся на следующей неделе, поскольку 10 апреля глава минобороны Джон Хили проведёт в Брюсселе очередную встречу министров обороны стран — участниц «коалиции желающих» совместно со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, а на следующий день возглавит контактную группу по обороне Украины совместно со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.