Москва, 9 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза атаковали объекты энергетики на территории России. Об этом 9 апреля сообщило Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«8 апреля в 08:18 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролётах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители с. Большое Солдатское Большесолдатского района», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

В этот же день в результате обстрела ВСУ из-за обрыва проводов без электроснабжения оставались бытовые потребители сёл Камышное и Крупец в Беловском районе. Аналогичный обстрел со стороны киевского режима привёл к отключению высоковольтной линии в Беловском районе, без света остались жители сёл Камышное и Крупец.

В Запорожской области ударный беспилотник украинских формирований атаковал Ботиевскую ветровую электростанцию, в результате чего была повреждена ветроэнергетическая установка. Атака украинского дрона была зафиксирована и в Ростовской области. В результате повреждения провода отключилась высоковольтная линия. Около 400 бытовых потребителей в Каменском районе остались без электроснабжения.

7 апреля ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики. В Курской области в результате удара украинского БПЛА из-за повреждения проводов в пролёте опор отключилась высоковольтная линия «Курская АЭС — Металлургическая». В Запорожской области тем же утром в результате атаки дрона по электроподстанции «Новогорьевка» был повреждён радиатор трансформатора.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва продолжает соблюдать мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В дальнейшем украинские бойцы продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам. 5 апреля Минобороны РФ отметило кратный рост числа атак ВСУ на российские энергообъекты. За сутки они нанесли 14 таких ударов в семи регионах России.