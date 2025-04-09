Брюссель, 9 апреля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) планируют сократить объёмы импорта американского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Европейский союз планирует сократить объемы закупок природного газа, несмотря на то, что Трамп настаивает на том, что покупка большего количества газа — это единственный способ положить конец его торговой войне», — указано в публикации.

Уточняется, что Трамп хочет экспортировать СПГ в ЕС на сумму до $350 млрд для устранения трансатлантического торгового дисбаланса. Он пытался добиться этого за счёт тарифов, которые по итогу вызвали экономическую тревогу в Европе и привели к тому, что европейские страны стали задумываться над сокращением затрат на энергоносители.

«Семь стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Нидерланды, выступили с инициативой ограничить закупки газа, выступив за снижение 90%-го показателя ёмкости хранилища до 80%», — отмечено в материале.

В статье добавили, что снижение потребления СПГ со стороны Европы будет также означать сокращение бизнеса для американских производителей.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Трамп заявил, что Евросоюз ведёт себя «очень плохо» по отношению к США в сфере торговли, так больше не будет продолжаться. По его мнению, страны объединились в ЕС с целью нанести ущерб США, практически не принимая никакой американской продукции.

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ответит на введение торговых пошлин США укреплением единства своего внутреннего рынка. Она также пообещала стереть имеющиеся торговые барьеры между странами объединения.