Алексеевка, Белгородская область, 9 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов, вышедший 9 апреля на свободу по УДО, намерен вернуться в профессию. Об этом ИА Регнум рассказал адвокат артиста Юрий Падалко.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как только артист решит первоочередные задачи, связанные со своим здоровьем, он намерен снова играть, подтвердил адвокат.

«Он очень скучал по профессии и очень хочет вернуться и заниматься тем, чем он занимался раньше», — рассказал Падалко.

Он также подтвердил, что Ефремову уже поступило много творческих предложений.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении, Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу. Он добавил, что за время отбывания наказания снял с другими заключёнными несколько фильмов, которые высоко оценили работники ФСИН.

Представитель ФСИН в свою очередь заявил, что во время пребывания в колонии Ефремов не конфликтовал с осуждёнными, активно участвовал в общественной жизни колонии и девять раз поощрялся её администрацией. Решение об условно-досрочном освобождении артиста не было обжаловано. Утром 9 апреля Ефремов вышел на свободу.

Друг семьи Ефремова, продюсер Евгений Морозов в начале апреля сообщил, что для артиста готовят роли в новых сериалах. Он отметил, что в некоторых случаях в сценарии специально вводят нового персонажа, которого сыграет Ефремов. По данным Морозова, после освобождения Ефремов будет получать 2,5 млн рублей за один съёмочный день, что в несколько раз больше размеров гонораров самых высокооплачиваемых российских актёров.

Ефремов был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывал наказание в колонии № 4 в Белгородской области.