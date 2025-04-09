Москва, 9 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Вратарь хоккейного клуба «Кременчуг» и сборной Украины Эдуард Захарченко пожелал Александру Овечкину остаться без ног перед историческим матчем, в котором россиянин побил рекорд по голам в НХЛ Уэйна Гретцки. Бывшие одноклубники Захарченко по команде ХК «Челны» из Набережных Челнов рассказали ИА Регнум, что до своего переезда на Украину Захарченко хорошо относился к России и русским, но потом, как по щелчку, «проснулась лютая ненависть». Примечательно, что Александр Овечкин был одним из кумиров для Захарченко, на своём заброшенном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» Эдуард был подписан на паблик, посвященный российскому форварду.

AP/TASS

В ночь на 5 апреля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3) и достиг отметки в 894 шайбы в карьере, сравнявшись с легендарным Гретцки. После этого украинский хоккеист Эдуард Захарченко выразил надежду на то, что Овечкину перед следующим матчем «оторвет ноги», и он не сможет побить рекорд.

«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится. Или он получит травму. Я все прекрасно понимаю, что это спорт и спортивное достижение, классно-круто. Но этот человек, по моему мнению, не заслуживает восхищения публики. Если бы это было хотя бы в каком-то 2018-м, даже учитывая, что уже четыре года на Донбассе шла война, я бы, возможно, порадовался за него. Я был тогда еще молод, не особенно разбирался в ситуации…. Сейчас, конечно, я слежу за результатами, как и некоторые мои одноклубники, потому что в любом случае это мировой рекорд. Но не хотелось бы. Меня Гретцки полностью устраивает», — приводит слова Захарченко «Спорт24. ua».

Кадр из видео Эдуард Захарченко

Проклятия Захарченко не сработали, и Овечкин вышел на следующую игру против «Нью-Йорк Айлендерс». В этом матче Александр обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев. Во втором периоде после заброшенной шайбы капитаном «Вашингтон Кэпиталз» матч прервали на 25 минут для празднования «Вечного рекорда». В ходе церемонии Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

Захарченко родился во Владивостоке и до 2014 года выступал за российский хоккейный клуб (ХК) «Челны». В тот период нынешний вратарь сборной Украины хорошо относился к россиянам и России. Но всё изменилось, когда родители его увезли на Украину.

«Раньше был нормальным парнем. Никакой ненависти к России и россиянам. Был хитрым, немного токсичным, какая-то подковырка, если можно так сказать, в нём была. Мог где-то на тренировке не добежать. Всегда говорил, что мечтает выиграть Олимпиаду. После 2014 года все поменялось. Он переехал на Украину. И после матча своей сборной, где они кого-то обыграли, они всей командой скандировали фразу «Слава Украине» (внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов). Именно после переезда в нём проснулась эта лютая ненависть», — рассказал бывший одноклубник Захарченко Максим.

Другой одноклубник рассказал ИА Регнум, что отчасти злость Захарченко материализовалась из-за нереализованных амбиций.

«Он мечтал выиграть Олимпиаду. Даже татуировку сделал с олимпийскими кольцами. Но после российского клуба он поехал в Венгрию, затем на Украину. А Украине до Олимпиады далеко. Наш тренер Василевский его частенько подкалывал по этому поводу. В итоге амбиции не реализовались. Думаю, что это тоже стало причиной его ненависти к более успешным российским хоккеистам», — вспоминает Сергей.

ИА Регнум

Сам Эдуард Захарченко до своего переезда на Украину не скрывал своего восхищения Александром Овечкиным. Старый аккаунт украинского хоккеиста во «ВКонтакте» был подписан на паблик, посвященный российскому нападающему.

Ранее ИА Регнум писало, что всемирное признание российского спортсмена не осталось без внимания проукраински настроенных пользователей социальных сетей, которые наводнили недовольными комментариями аккаунты Овечкина и страницы НХЛ. Они начали писать оскорбительные сообщения в адрес Овечкина.