Киев, 9 апреля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Киев в основном поддерживают европейские страны, США сократили помощь. Об этом заявил главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он отметил, что поддержка со стороны партнёров играет решающую роль, особенно это касалось Вашингтона.

«В настоящее время помощь со стороны Соединённых Штатов уменьшилась. И основная помощь идёт от наших партнёров в Европе», — сказал Сырский.

По его словам, если помощи от США не будет вовсе, Украине придётся «рассчитывать на собственные силы».

Как сообщало ИА Регнум, США приступили к вывозу военной техники и персонала из польского Жешува, где в аэропорту Ясёнка располагалась логистическая база, координировавшая помощь Украине. Технику и персонал переместят в другое место в пределах Польши. Ранее премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что поставки американских военных грузов через Ясёнку приостановлены после скандала, который произошёл 28 февраля в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Вскоре после перепалки с Зеленским Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Это решение главы Белого дома, вступившее в силу 4 марта, распространилось на всю американскую военную технику, не находившуюся на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолётами и кораблями или ожидавшее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.

Позже, 11 марта, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон возобновил поставки Киеву в рамках механизма экстренной военной помощи.

Руководство России не раз заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что помощь Киеву только истощает ресурсы стран, поддерживающих Украину.