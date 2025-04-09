Сырский пожаловался на сокращение военной помощи от США
Сырский: США сократили поддержку Киева, основная помощь идёт из Европы
Киев, 9 апреля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Киев в основном поддерживают европейские страны, США сократили помощь. Об этом заявил главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью украинскому изданию «Левый берег».
Он отметил, что поддержка со стороны партнёров играет решающую роль, особенно это касалось Вашингтона.
«В настоящее время помощь со стороны Соединённых Штатов уменьшилась. И основная помощь идёт от наших партнёров в Европе», — сказал Сырский.
По его словам, если помощи от США не будет вовсе, Украине придётся «рассчитывать на собственные силы».
Как сообщало ИА Регнум, США приступили к вывозу военной техники и персонала из польского Жешува, где в аэропорту Ясёнка располагалась логистическая база, координировавшая помощь Украине. Технику и персонал переместят в другое место в пределах Польши. Ранее премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что поставки американских военных грузов через Ясёнку приостановлены после скандала, который произошёл 28 февраля в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Вскоре после перепалки с Зеленским Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Это решение главы Белого дома, вступившее в силу 4 марта, распространилось на всю американскую военную технику, не находившуюся на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолётами и кораблями или ожидавшее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.
Позже, 11 марта, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон возобновил поставки Киеву в рамках механизма экстренной военной помощи.
Руководство России не раз заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что помощь Киеву только истощает ресурсы стран, поддерживающих Украину.