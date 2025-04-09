Москва, 9 апреля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 9 апреля не стал комментировать заявления Киева о том, что на Украине якобы взяли в плен китайских солдат.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

8 апреля в Telegram-канале главы киевского режима Владимира Зеленского появилась публикация о том, что ВСУ якобы взяли в плен двух бойцов армии Китая. По его словам, граждан КНР, воюющих на стороне ВС РФ, «значительно больше, чем двое», и взяли их в плен якобы на территории Донецкой Народной Республики.

В подтверждение своих слов глава киевского режима опубликовал соответствующие кадры с пленным бойцом. Пользователи Сети обратили внимание на то, что при скачивании видео в Telegram видно имя файла, заданное отправителем. Первоначально файл был подписал как «0804_KOREAN_SOLDIER 2». Спустя время, заметив ошибку, Зеленский отредактировал название видео, сократив его до просто «0804»

Позже глава украинского дипведомства Андрей Сибига сообщил, что МИД страны вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя данную информацию, заявил, что она не имеет оснований. Он напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу ясна, и она уже получила широкое признание международного сообщества.

«Украина должна правильно рассматривать усилия и конструктивную роль Китая в политическом урегулировании украинского кризиса», — сказал дипломат.

Китай не направлял своих военнослужащих для участия в боях на территории Украины, власти страны требуют от своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия, заключил Линь Цзянь.

Как передавало ИА Регнум, в феврале официальный спикер Кремля заявил, что Москва не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине.

Ранее, в декабре 2024 года, киевский режим распространял ложные утверждения о якобы отправке военных из КНРД на российскую территорию. Тогда президент РФ Владимир Путин отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.