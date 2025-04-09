Москва, 9 апреля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Задержание сотрудницы Министерства иностранных дел РФ во Франции является недопустимым. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Vincent Isore/Global Look Press

Представитель Кремля отметил, что такие действия противоречат обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции.

«Это совершенно недопустимые действия <…> Не были допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже», ― указал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Москва осуждает подобные действия Парижа и считает их по отношению к российским представителям и дипломатам непозволительными.

«Это ещё больше усыпляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», ― заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля сообщила, что пограничная служба Франции задержала сотрудницу российского внешнеполитического ведомства и сутки продержала её в приграничной зоне аэропорта, не объяснив причин. При этом дипломату пришлось ожидать почти семь часов доступа и допуска представителей консульской службы.

Дипломат уточнила, что инцидент произошёл 6 апреля в аэропорту Шарля Де Голля. По её словам, это не подлежит никакому объяснению.

В связи с этой ситуацией российская сторона выразила протест руководству посольства Франции. В результате предпринятых демаршей россиянке всё-таки удалось въехать во Францию.