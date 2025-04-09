Москва, 9 апреля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Решение иранских властей привести свои военные силы в состояние повышенной готовности является естественными на фоне конфронтационной риторики США. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Iranian Army Office/Global Look Press

«Безусловно, как и у всех [данная ситуация вызывает обеспокоенность]. Мы слышим достаточно жесткую риторику [со стороны США]. Естественно, иранские власти принимают необходимые превентивные защитные меры. Все это ведет к росту напряженности», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в нынешних условиях главное — это сконцентрироваться на тех новостях, которые «говорят о возможности контактов прямых или опосредованных».

«Контакты или диалог всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности», — подчеркнул Песков.

6 апреля Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел Вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности. По данным источника агентства, Иран опасается, что если переговоры с США затянутся, то Израиль может начать собственную атаку на Исламскую Республику, что также может привести к восстановлению всех международных санкций в отношении Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп направил аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Трамп уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путем дипломатии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 марта в ответном письме сообщил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. По его словам, Иран никогда не уклонялся от переговоров, и только нарушение обязательств со стороны США стало причиной возникновения проблем в этом вопросе.

В этот же день глава Белого дома пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» при отказе Тегерана от соглашения с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Вместе с тем он указал на то, что между США и Ираном идет диалог.