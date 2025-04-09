Москва, 9 апреля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Все иностранные лидеры, которые приедут в Москву на День Победы, будут присутствовать на мероприятии по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на военном параде. Об этом 9 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С некоторыми из гостей у Владимира Путина состоятся отдельные встречи, отметил Песков.

«Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи. Разумеется, со всеми это невозможно сделать. Будет отдельный визит [председателя КНР] Си Цзиньпина», — сообщил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, в Москву на День Победы намерены приехать целый ряд мировых лидеров, в числе которых также президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.

В декабре 2024 года на неформальном саммите СНГ в Петербурге президент России лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.