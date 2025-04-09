Москва, 9 апреля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Телевидение остаётся ключевым элементом гибридной медиасферы и играет основную роль в донесении информации. Об этом 9 апреля заявила генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕС КОММУНИКАЦИЙ»/ИЗВЕСТИЯ Светлана Баланова

Она отметила, что на данный момент происходит глубокая трансформация медиасреды, в которой больше не существует отдельных направлений. Есть единая гибридная среда, которая позволяет пользователям получать информацию и эмоциональную разгрузку. При этом одну из важнейших ролей в этом процессе, по словам Балановой, играет именно телевидение.

«Телевидение за счёт охвата и возможности длительного смотрения является основной несущей частотой для донесения смыслов и информации в массы», — рассказала гендиректор НМГ в интервью РБК.

Баланова заявила: интерес потребителей информации не может существовать в разрыве с телевидением. Она также обратила внимание на то, что проекты, произведённые для телевидения, продолжают привлекать зрителя не только в эфире, но и в Сети.

При этом контент, который первоначально создавался для интернет-платформ, в отличие от ТВ-проектов, зачастую остаётся ограниченным по охвату. В подтверждение этому гендиректор медиахолдинга напомнила о популярном российском сериале «Папины дочки».

«Когда мы выпускаем сериал «Папины дочки», то его сначала смотрят 30 млн человек на СТС, а потом ещё миллионы людей в онлайн-кинотеатрах. Есть гипотеза, что для онлайн-кинотеатров нужно производить какой-то другой продукт», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, Баланова также сообщила, что «Национальная медиа группа» планирует в ближайшее время в тестовом режиме запустить новое приложение «Сторис». Пользователи платформы смогут просматривать вертикальные короткие ролики в виде сериалов, шоу и различных передач. По её словам, у нового проекта будет особая бизнес-модель, в основе которой лежит именно профессиональный контент, ориентированный преимущественно на женскую аудиторию.