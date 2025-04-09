Москва, 9 апреля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. МИД ФРГ рекомендовал выдворять представителей России и Белоруссии с памятных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Patrick Pleul/Global Look Press

«МИД ФРГ разослал инструкции региональным и муниципальным властям <…> которые будут проводить памятные мероприятия в преддверии 80-летия окончания чудовищной Второй мировой войны, в которой именно наша страна вложила столько сил и жизней. Так вот им предлагается теперь не только не приглашать российских и белорусских представителей, но и выдворять в случае их появления», — сказала Захарова журналистам во время брифинга.

Она напомнила, что российская сторона уже комментировала такое решение немецкого МИД.

«Задумайтесь, это сделано главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая претендует на то, чтобы занять пост председателя Генассамблеи ООН в этом юбилейном и для победы над нацизмом, и для создания Организации Объединенных Наций году», — обратила внимание официальный представитель российского МИД.

4 апреля немецкое дипведомство во внутреннем документе для зарубежных представительств страны, властей регионов и коммун, руководства мемориалов и иных учреждений рекомендовало не приглашать и даже выдворять российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

Свою позицию МИД ФРГ объяснил тем, что якобы существуют риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представителей России и Белоруссии. В ответ Мария Захарова заявила, что таким образом глава немецкого МИД Анналена Бербок повторяет практики нацистской Германии по сегрегации евреев и выдворению мирных жителей по этнонациональному принципу.