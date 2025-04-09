Москва, 9 апреля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова направят в зону проведения спецоперации. Об этом 9 апреля сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Алексей Потицкий/ТАСС Иван Попов

Он уточнил, что Минобороны решило заключить с Поповым контракт на участие в СВО.

«Нами заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения. Такое же ходатайство направлено от имени Министерства обороны», — процитировали «Известия» правозащитника.

Буйновский добавил, что генерал поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и оказанное доверие.

Как передавало ИА Регнум, генерал-майора Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Попов 16 октября заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину в мошенничестве.

27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения и заключил Попова под стражу. Прокуратура утверждала, что Попов нарушил условия домашнего ареста, отказавшись от медосмотра, и общался с блогерами без разрешения судьи. Фигуранта отправили на два месяца в СИЗО-1 в Тамбове. Сам Попов считает, что стал жертвой провокации.

Буйновский считает, что инцидент с полицейскими был провокацией, а разговоры с блогерами и вторым фигурантом дела Сергеем Моисеевым велись не по делу. Защита намерена обжаловать решение суда во Втором Западном окружном военном суде.

В начале марта Попов сообщил, что его уволили из рядов Вооружённых сил России. По его словам, из списка части его исключили ещё 26 декабря прошлого года. Но узнал он об этом случайно.

Генерал написал письмо главе государства, в котором назвал армию смыслом своей жизни и попросил верховного главнокомандующего разобраться в его сложной жизненной ситуации, позволив вернуться на службу. 21 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путина уведомили об открытом письме Попова.