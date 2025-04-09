Ярославль, 9 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Тем, кто хочет переехать жить в Россию с Запада, нужно учесть несколько моментов, чтобы не столкнуться с проблемами, заявил американец Эрик Пиччони, переехавший с семьёй в Ярославль.

Кадр из видео

Прежде всего он рекомендовал нанять профессионального юриста. Он рассказал, что вместе с супругой прошёл процесс переезда самостоятельно, и было немало трудностей.

«Сейчас понимаем, что нам бы не помешала помощь иммиграционного адвоката с открытием банковского счёта, получением номера телефона и прочими мелочами, о которых следовало позаботиться до приезда в страну», ― процитировало «РИА Новости» Пиччони.

Также американец призвал жителей западных стран как можно скорее начать изучение русского языка. Это нужно для ассимиляции, интеграции в культуру и получения возможности наслаждаться каждой прелестью русской жизни, которая порой бывает сложной, а иногда очень простой, пояснил Пиччони.

Мужчина вырос на территории Техаса. Его отец работает в скорой помощи Хьюстона, а мать является косметологом и массажистом. Американец и его жена после рождения дочки перебрались в Россию из-за слишком дорогого родительства в США.

Пиччони ведёт видеоблог, который в основном посвящён практической стороне жизни в России — ценам на продукты питания и услуги, выбору материалов для ремонта квартиры.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Пичони рассказал, что его поразили цены на продукты питания, коммунальные и иные услуги. По его словам, за месяц семья потратила немногим более 90 тыс. рублей, что составляет меньше 1 тыс. долларов.

Переехавшие жить в Россию американцы Элизабет и Эндрю назвали в числе причин своего решения экономические возможности в стране, русский язык, огромные масштабы России и её культурное многообразие и мировоззрение. По словам иностранцев, им не нравилось то идеологическое направление, в котором на момент их переезда двигались США, а Россия пришлась по душе тем, что она идет по пути традиционных ценностей.

Теле — и радиоведущий американского происхождения Тим Керби, который давно живет в России, 20 января рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, что в идеальный образ РФ для иностранцев входят безопасность, семья и Бог. Керби отметил, что у него такое ощущение возникло в Вологде, где во время прогулки он видел храмы, реку, русские семьи, тишину и покой.