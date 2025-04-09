Алексеевка, Белгородская область, 9 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов, вышедший 9 апреля на свободу по УДО, в первую очередь будет заниматься своим здоровьем. Об этом ИА Регнум сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

Belkin Alexey/Global Look Press

Ефремов не может быстро ходить из-за одышки, отметил адвокат. У актёра — хроническая обструктивная болезнь лёгких.

«Это у него было ещё до заключения, просто здесь (в колонии. — Прим. ред.) она уже усугубилась», — пояснил Падалко.

В колонии врачи оказывали Ефремову необходимую помощь, но поскольку это не специализированная больница, могли лишь сдерживать развитие заболевания, отметил адвокат.

Он также рассказал, что Ефремов вышел на свободу в хорошем настроении и собирается вернуться в профессию. Отношения с другими заключёнными у артиста были ровными, добавил Падалко.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении, Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Представитель ФСИН в суде сообщил, что за четыре года пребывания Ефремова в колонии с его стороны было зафиксировано одно злостное нарушение и три незначительных. Он также рассказал, что актёр не конфликтовал с осуждёнными, активно участвовал в общественной жизни колонии и девять раз поощрялся её администрацией. Решение об УДО не было обжаловано, и утром 9 апреля Ефремов вышел на свободу.

Друг семьи Ефремова, продюсер Евгений Морозов в начале апреля сообщил, что для артиста готовят роли в новых сериалах. По этим данным, после освобождения Ефремов будет получать 2,5 млн рублей за один съёмочный день, что в несколько раз больше размеров гонораров самых высокооплачиваемых российских актёров.