Москва, 9 апреля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Российские военные за ночь сбили почти 160 украинских беспилотников над территорией 11 регионов и акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«За период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Наиболее массированному налёту подвергся Краснодарский край — там сбили 67 дронов. Ещё 29 беспилотных аппаратов сбили в Ростовской области, 15 — в Северной Осетии, 11 — в Воронежской области, 10 — в Курской. От одного до семи дронов также уничтожили в Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областях, Ставропольском крае, Крыму, над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Позже, в период с 6:30 до 7:05 мск, ещё четыре украинских беспилотника самолётного типа были перехвачены в Оренбургской области. Кроме того, два БПЛА уничтожили расчёты ПВО в Нижегородской области.

По словам врио губернатора Оренбуржья Евгения Солнцева, целью беспилотной атаки был военный аэродром. Жертв и разрушений в результате уничтожения вражеских дронов нет, отметил он.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в городе Аксае упавший беспилотник обнаружили на балконе многоквартирного жилого дома. Он упал на бельевые верёвки. Жильцов временно эвакуировали.

Как сообщало ИА Регнум, самую массированную беспилотную атаку на российские регионы вне зоны СВО киевский режим предпринял в ночь на 11 марта. Тогда российские военные уничтожили 343 дрона, в том числе 91 — над Московским регионом. Шесть ударных БПЛА были перехвачены в районе Курской атомной электростанции. В ведомстве заявили, что Киев намеревался продемонстрировать способность к продолжению боевых действий в преддверии американо-украинских переговоров, но благодаря слаженным действиям расчётов ПВО и средств радиоэлектронной борьбы этот замысел был сорван.