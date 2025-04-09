Москва, 9 апреля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД РФ и сутки продержала её в приграничной зоне аэропорта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Vincent Isore/Global Look Press

«То, что произошло 6 апреля в аэропорту Шарля Де Голля, не подлежит никакому объяснению. Французская пограничная служба без объяснения причин задержала сотрудницу МИД РФ, члена российской официальной делегации, изъяв её телефон и компьютер. Дипломату пришлось ожидать почти семь часов доступа и допуска к коллеге, которая была в составе официальной делегации», — отметила она.

Захарова также уточнила, что в связи с этой ситуацией российская сторона выразила протест руководству посольства Франции. По её словам, в результате предпринятых демаршей россиянке всё-таки удалось въехать во Францию, однако перед этим она провела сутки в приграничной зоне аэропорта.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 февраля в Марселе у здания генконсульства РФ прогремел взрыв. Захарова тогда заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Она уточнила, что в результате инцидента пострадавших по счастливой случайности не было.

По словам дипломата, нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти.