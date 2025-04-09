Москва, 9 апреля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Россия выразила демарш посольству Франции после инцидента с задержанием сотрудницы МИД РФ во французском аэропорту. Об этом заявила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

6 апреля в аэропорту Шарля Де Голля пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД РФ и сутки продержала её в приграничной зоне аэропорта.

«Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. В ходе беседы в МИД РФ выразили протест руководству посольства Франции. В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в итоге разрешили въезд в страну», — отметила дипломат.

Захарова также уточнила, что посольство России незамедлительно направило в аэропорт консульского работника.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 февраля в Марселе у здания генконсульства РФ прогремел взрыв. Захарова тогда заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Она уточнила, что в результате инцидента пострадавших по счастливой случайности не было.

По словам дипломата, нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти.

Консульство России возложило ответственность за произошедшее в Марселе на действия французских властей, развернувших полномасштабную антироссийскую кампанию с целью распространения русофобии и антироссийских настроений во французском обществе.