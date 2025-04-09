В Верховной раде заявили об отказе Украины от последней сделки по ресурсам
Депутат Рады Кицак: Украина отказалась от последней сделки по ресурсам с США
Киев, 9 апреля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Украина отказалась от последнего варианта соглашения по ресурсам, который предлагали Соединённые Штаты. Об этом заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак, слова которого передаёт «Страна. ua».
«Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета. Поэтому начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: «Нет», — отметил он.
Депутат также уточнил, что итоговый документ обязательно должна утвердить Верховная рада.
Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский ранее отказывался от сделки уже дважды: во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, а также во время посещения Белого дома, где по его вине произошла перепалка с президентом США Дональдом Трампом.
При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению.