Киев, 9 апреля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Украина отказалась от последнего варианта соглашения по ресурсам, который предлагали Соединённые Штаты. Об этом заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак, слова которого передаёт «Страна. ua».

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета. Поэтому начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: «Нет», — отметил он.

Депутат также уточнил, что итоговый документ обязательно должна утвердить Верховная рада.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский ранее отказывался от сделки уже дважды: во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, а также во время посещения Белого дома, где по его вине произошла перепалка с президентом США Дональдом Трампом.

При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению.