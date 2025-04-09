Волгоград, 9 апреля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. В аэропорту Волгограда из-за введённых Росавиацией ограничений на полёты произошла массовая задержка рейсов. Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По данным на утро 9 апреля, на вылет и прилёт задерживались по меньшей мере 10 самолётов. В назначенное время не смогли вылететь четыре рейса в Москву и один в Новосибирск. Также задерживались рейсы по направлениям Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск.

По данным на 11:00 мск, на вылет задерживаются два рейса на Москву, на прилёт три рейса из Москвы, Самары и Новосибирска.

Росавиация вечером 8 апреля ввела ограничения на прием и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. В целях обеспечения безопасности воздушная гавань не принимала и не оправляла рейсы. Ограничения сняли в 07:05 мск 9 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ночь на 8 апреля также вводили в аэропортах Владикавказа и Грозного. Официальный представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полётов. Приём и выпуск самолётов аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном прекратили в 01:53 мск. Сейчас все ограничения сняты.

Кроме того, вечером 8 апреля в аэропорту Ульяновска были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Ранее в этот же день сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова.