Баку, 9 апреля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Баку намерен передать администрации президента США Дональда Трампа результаты расследования незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

Kremlin Poo/lGlobal Look Press

«Наша генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. Его результаты показали и масштабы антиазербайджанской активности организации, и попытки подорвать работу правительства, и явные попытки вмешаться в наши внутренние дела», — отметил он, выступая на международном форуме «На пути к новому мировому порядку» в Баку.

Алиев также уточнил, что администрации Трампа передадут все результаты расследования, когда они будут готовы, чтобы американский лидер принял серьёзные меры в отношении USAID и его руководителей.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп назвал руководство USAID радикалами, которых необходимо убирать. На следующий день работники штаб-квартиры агентства получили извещения о закрытии офиса в Вашингтоне.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID. Всего, по его словам, были отменены 5200 контрактов, в рамках которых оказались потрачены «десятки миллиардов долларов», при этом выделение данных средств не только не послужило национальным интересам США, но в некоторых случаях даже навредило им.

В декабре 2024 года Алиев отметил, что администрация экс-президента США Джо Байдена войдёт в историю как навязчивая и помогающая там, где не нужно. По его словам, USAID якобы хотела помогать стране, однако совсем не в тех сферах, где это действительно требовалось. Он также отметил, что решение России отказаться от программы USAID было верным.