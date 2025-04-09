Алиев намерен передать команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
Баку, 9 апреля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Баку намерен передать администрации президента США Дональда Трампа результаты расследования незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.
«Наша генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. Его результаты показали и масштабы антиазербайджанской активности организации, и попытки подорвать работу правительства, и явные попытки вмешаться в наши внутренние дела», — отметил он, выступая на международном форуме «На пути к новому мировому порядку» в Баку.
Алиев также уточнил, что администрации Трампа передадут все результаты расследования, когда они будут готовы, чтобы американский лидер принял серьёзные меры в отношении USAID и его руководителей.
Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп назвал руководство USAID радикалами, которых необходимо убирать. На следующий день работники штаб-квартиры агентства получили извещения о закрытии офиса в Вашингтоне.
10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID. Всего, по его словам, были отменены 5200 контрактов, в рамках которых оказались потрачены «десятки миллиардов долларов», при этом выделение данных средств не только не послужило национальным интересам США, но в некоторых случаях даже навредило им.
В декабре 2024 года Алиев отметил, что администрация экс-президента США Джо Байдена войдёт в историю как навязчивая и помогающая там, где не нужно. По его словам, USAID якобы хотела помогать стране, однако совсем не в тех сферах, где это действительно требовалось. Он также отметил, что решение России отказаться от программы USAID было верным.