Минск, 9 апреля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Микроавтобус со взрывчаткой, который задержали таможенники на границе Белоруссии и Польши, должен был приехать в Пятигорск Ставропольского края. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил водитель машины Евгений Манько.

Сергей Карпухин/ТАСС

Он рассказал, что в качестве юридического лица занимается перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию

«Ко мне обратились, стандартная ситуация, чтобы я перевез автомобиль из города Тирасполя в город Пятигорск для заказчика. Я согласился, потому что это моя работа», — уточнил мужчина.

Он добавил, что конечным получателем машины был гражданин РФ, житель Пятигорска по имени Алим.

«Я конкретно с ним не общался, когда принимал автомобиль. В принципе, я всегда так делаю. Мне это не важно», ― рассказал Манько.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг взрывчатки, которую в малотоннажном грузовике Mercedes пытались провезти из Польши в Россию. Отмечалось, что это крупнейшая партия в истории республики.

Специалисты заподозрили, что с машиной что-то не так, при её сканировании. При углублённом осмотре оказалось, что пустоты в полу и стенках фургона заполнены мягким материалом. Экспертиза установила, что это пентаэритриттетранитрат — мощное взрывчатое вещество.

Водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время белорусские следователи устанавливают других лиц, причастных к нелегальной транспортировке взрывчатки.

Евгений Манько рассказал, что не был в курсе, какой груз он перевозит. По его словам, к нему обратился его знакомый из Эстонии по имени Роман. Заказчик действовал от имени некоего Ивана, который, по информации Манько, собирался переоборудовать микроавтобус в автодом. Других подробностей водитель не знал.