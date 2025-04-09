Москва, 9 апреля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Любое иностранное военное присутствие на Украине, независимо от флага, будет рассматриваться как угроза РФ и приведет к конфликту. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться РФ как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, и всего альянса с нашей страной», — сказала Захарова журналистам.

По ее словам, киевский режим ждет от европейский союзников «конкретных шагов по отправке их войск, что на практике будет означать вступление этих стран в конфликт» на стороне Украины.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля в минобороны Британии заявили, что главы генштабов Соединенного Королевства и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Речь шла о структуре, размере и составе любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.

Ранее, 4 апреля, киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на территории Украины. 3 апреля газета The Financial Times заявила, что коалиция стран Европы ведёт обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск.

В свою очередь посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что российская сторона выступает категорически против присутствия «миротворцев» на Украине, тем более из стран НАТО. Он отметил, что возможное формирование «контингента сдерживания» будет рассматриваться как неприкрытая оккупация Украины странами Европы.