Вашингтон, 9 апреля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут проиграть в возможной торговой войне с Китаем. Об этом пишет американский телеканал CNN.

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«Президент Дональд Трамп только что разжег прямое противостояние с единственной страной, которая может победить США в торговой войне. Перспективы сделки с Китаем кажутся мрачными», — отмечено в публикации.

Уточняется, что Китай демонстрирует все признаки того, что он сможет переиграть Трампа в торговом противостоянии, к которому Пекин готовился годами. При этом неясно, готовы ли Трамп и его высшие должностные лица к тому, насколько Китай устойчив и какой ущерб это может нанести американским потребителям.

Как передавало ИА Регнум, Белый дом с 9 апреля применяет таможенные пошлины в отношении китайских товаров в размере 104%.

При этом Китай предлагал США отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца», сказал официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Китай призвал США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. Комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию.

В ответ Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.