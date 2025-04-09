Москва, 9 апреля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживой реакцию Киева на удар российских военных по скоплению офицеров ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге. С таким заявлением она выступила на регулярном брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

По её словам, глава киевского режима Владимир Зеленский в высшей степени цинично и лживо отреагировал на удар российской ракеты 4 апреля. Киев распространил фейк, обвинив Москву в убийстве детей, отметила дипломат.

«Зеленский картинно возмутился отсутствием, как он сформулировал, жёсткой реакции США на топорно состряпанный пропагандистский фейк», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что разрушения в городе стали результатом размещения украинских систем ПВО вблизи жилых домов, а также их полностью непрофессионального применения. В подобных случаях возможны жертвы среди гражданского населения, но подобная тактика, к сожалению, стала нормой для укронацистов, добавила представитель МИД.

Дипломат пояснила, что удар ракетой был нанесён с хирургической точностью, на это указывают кадры с поражённым объектом.

Минобороны России 4 апреля проинформировало о нанесении высокоточного удара ракетой в фугасном снаряжении по месту совещания командования ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге. В результате, уточнило МО, были ликвидированы до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также 20 единиц автомобильной техники.

После этого украинские СМИ и власти обвинили российских военных в якобы ударе по гражданским. Утверждалось, в частности, что жертвами удара стали 20 человек, в том числе девять детей.

Зеленский заявил, что его «неприятно удивила» реакция США на этот удар. По его словам, такая сильная страна с сильным народом столь слабо откликнулась на произошедшее.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 апреля в очередной раз подчеркнул, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным целям и никогда не бьют по социальным объектам. Он призвал ориентироваться на сообщения МО РФ.