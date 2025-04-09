Санкт-Петербург, 9 апреля, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Участники акции «Тотальный диктант», которую поддержало одно из котокафе в Санкт-Петербурге, проверили свою грамотность в присутствии кошек. Об этом сообщили администраторы кафе в социальных сетях.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

В заведении на Литейном акцию назвали Котальным диктантом. Питомцы запрыгивали на колени к участникам или прогуливались возле них.

«Котики, конечно, активно поддерживали участников морально своим мурчанием и обаянием. Хотя ручки им держать сложновато — всё-таки лапки!» — отметили администраторы кафе «Республика котов и кошек» в соцсети «ВКонтакте».

Текст диктанта прочла актриса и модель Екатерина Симановская. В соцсетях она рассказала, что коты «немного хулиганили», и поделилась впечатлениями от акции.

«Ответственно, волнительно, здорово!» — написала Симановская.

Кафе получило благодарственное письмо от фонда «Тотальный диктант». Администраторы заверили, что обязательно продолжат участие в проекте.

Как сообщало ИА Регнум, в Третьяковской галерее Тотальный диктант провели на русском жестовом языке, в акции приняли участие 27 глухих и слабослышащих людей. Текст писательницы Марины Москвиной «Дорога лебедей» прочёл заслуженный работник культуры РФ, актёр-диктор Театра мимики и жеста Владимир Рахов, его речь на жестовый язык перевели Анастасия Журавлёва и Тимофей Белов.

Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, выступая 7 апреля на пресс-конференции, посвящённой итогам акции, заявил, что в этом году в проверке грамотности поучаствовали более 1 млн 329 тыс. человек. Диктант по русскому языку писали на всех континентах, включая Антарктиду. В России акция охватила 1134 города, за рубежом — 107 городов в 57 странах. В 112 странах Тотальный диктант состоялся в режиме онлайн, добавил он.