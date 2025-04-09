Таллин, 9 апреля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, согласно которому иностранцы лишаются права голосовать на выборах в стране. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

IMAGO/Tairo Lutter/Global Look Press Президент Эстонии Алар Карис

«Карис провозгласил закон о внесении изменений в Конституцию, согласно которому проживающие в Эстонии граждане третьих стран, а со следующих выборов и лица без гражданства, лишаются права голоса на местных выборах», — говорится в сообщении.

При этом глава республики выразил надежду, что этот закон не подорвёт единство народа страны. По его словам, лица, лишённые права голосовать, не должны думать, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников. Она также подчеркнула, что Москва собирается задействовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые на системной основе осуществляют нарушение прав русских.