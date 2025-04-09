Москва, 9 апреля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Российско-американские консультации пройдут в Турции 10 апреля. Эту информацию во время брифинга подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

«Как это и было заявлено ранее, подтверждаю. Они (консультации. — Прим. ред.) состоятся завтра <…> в Стамбуле», — сообщила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что это будет второй раунд переговоров, который будет посвящён нормализации функционирования дипмиссий двух стран.

Как передавало ИА Регнум, представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что представители Москвы и Вашингтона проведут консультации 10 апреля в Стамбуле. При этом она отметила, что вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

По словам Брюс, делегации двух стран встретятся, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. Именно на работе посольств будут сфокусированы предстоящие переговоры, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, уточнила представитель Госдепа.

МИД РФ проинформировал, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-американские переговоры, которые должны состояться 10 апреля в Стамбуле, пройдут по линии МИД. Представитель Кремля отметил, что Москва и Вашингтон прикладывают «изрядные усилия» для нормализации двухсторонних отношений, которым, по его словам, был нанесен страшнейший ущерб предыдущей администрацией США.

27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США, которые продолжались более шести часов. Стороны обсуждали нормализацию работы диппредставительств двух стран. 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готовится вторая встреча.

Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что ведётся кропотливая работа, а президент России Владимир Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой Дональдом Трампом.