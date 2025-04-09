Москва, 9 апреля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Киев ежедневно наносит удары по энергообъектам, в то время как Москва продолжает соблюдать мораторий. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

ТАСС

«Киевский режим продолжает цинично наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре РФ. При этом российская сторона строго соблюдает запрет на атаки, в период с 4 по 7 апреля ВСУ 32 раза атаковали объекты энергетики в российских регионах», — сказала Захарова в ходе брифинга.

7 апреля политолог Петр Друлак в статье для чешского издания Časopis argument (CA) написал, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин способны вести переговоры на равных, чего нельзя сказать о диалоге с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который не способен соблюдать договоренности.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой одобрил инициативу Трампа о 30-дневном взаимном моратории России и Украины на удары по энергетической инфраструктуре. Российский президент сразу дал соответствующие указания вооружённым силам, после чего ВС РФ обезвредили семь собственных БПЛА, которыми планировалось нанести удар по энергетическому объекту в Николаевской области. Зеленский на словах также поддержал предложение о взаимном отказе от ударов по энергообъектам. Однако ВСУ ни на день не прекращали атак на объекты энергетики России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне атак на российские объекты энергетики отмечал, что киевский режим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия собственных войск.