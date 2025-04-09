Москва, 9 апреля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. В России госзакупки препаратов — аналогов «Оземпика» выросли на 28%, до 2,3 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

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«Госзакупки препаратов на основе действующего вещества семаглутид, более известного под брендом «Оземпик», в 2024 г. выросли на 28% к предыдущему году до 2,3 млрд рублей», — пишет издание.

Уточняется, что при исследовании аналитики отдельно изучили внутреннюю документацию к тендерам, где в составе крупных партий лекарство упоминалось наряду с другими препаратами. Таким образом, в прошлом году таких закупок было 1490 общей стоимостью 11,2 млрд руб., а в 2023 году — 790 закупок на 5,3 млрд руб.

«Оземпик» — разработанный датской Novo Nordisk в 2012 году препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Лекарство появилось на российском рынке в 2019 году, а когда выяснилось, что он эффективен для похудания, его производитель выпустил аналог «Вегови» для американских и европейских рынков. В России также популярен его аналог «Семавик» (действующее вещество — семаглутид).

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года в аптеках в ряде российских регионов резко сократилось количество препарата «Семавик».

Тогда в крупнейшей аптечной сети «Ригла» оформить самовывоз «Семавика» накануне можно было только из трёх московских аптек и из трёх аптек в Краснодаре. В подмосковных и в новосибирских аптеках «Семавика» не было вообще. В аптеках причин возникшего дефицита не назвали.

В марте 2023 года Novo Nordisk объявила о прекращении поставок «Оземпика» в Россию. Фармкомпания уведомила Росздравнадзор заранее — в ноябре 2022 года.

В октябре того же года «Герофарм» зарегистрировала дженерик под брендом «Семавик», а позже — «Квинсенту» от «Промомеда».