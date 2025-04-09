Мелитополь, 9 апреля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. В Запорожской области обрушились два подъезда многоквартирного дома. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России

Инцидент произошёл в селе Новополтавка.

«Обрушение двух подъездов жилого двухэтажного многоквартирного дома произошло в селе Новополтавка Черниговского района. Из завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей», ― говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили ещё четыре человека. Их госпитализировали.

В МЧС добавили, что полностью разрушены шесть квартир, ещё две получили повреждения.

Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля в центре Рыбного Рязанской области обрушился угол стены двухэтажного многоквартирного дома. Здание находилось буквально через дорогу в 100 м от районной администрации. При этом в доме продолжают жить люди, место не огородили. Жильцы пожаловались, что чиновники не собираются их расселять, предложили только временное размещение в общежитии.

В марте в поселке Константиновка Калининградской области частично обрушился дом, находившийся в аварийном состоянии. В это время в здании проживали три семьи. Они ждут переселения с 2019 года.