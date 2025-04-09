Москва, 9 апреля, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предложили освободить женщин с детьми от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесут глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе партии уточнили, что документ будет внесён на рассмотрение 9 апреля.

Законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ для женщин, имеющих одного ребёнка, до достижения ими возраста 30 лет, и бессрочное освобождение для женщин, имеющих двух и более детей. При этом доходы россиянок не должны превышать трёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Также инициативу предлагается распространить на женщин всех возрастов. Для этого им нужно родить или усыновить второго ребёнка, при этом доход не должен четырёхкратно превышать МРОТ.

«Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», ― считают авторы законопроекта.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство финансов России подготовило поправки в Налоговый кодекс об увеличении не облагаемой налогом единовременной выплаты компаниями при рождении ребёнка до 1 млн рублей. Предложенные поправки предусматривают возможность включать соответствующие расходы работодателей в состав нереализационных расходов, которые будут учтены в расчёте налога на прибыль. В министерстве отметили, что новые меры улучшат благоприятные налоговые условия для семей с детьми.

В докладе Общественной палаты и Росстата «Семья и дети в России» указано, что поспособствовать улучшению демографической ситуации в стране могут льготы на жильё и покупку автомобилей. Согласно исследованию, основной резерв для повышения рождаемости — родители в возрасте 30–40 лет, у которых уже есть дети. Однако для реализации этого потенциала необходимо расширение мер поддержки. В ОП предлагают увеличить выплату семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, с 450 тыс. до 1 млн рублей.

В конце января Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, согласно которому в России могут ввести ежемесячную выплату для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Её размер составит 72,4 тыс. рублей.