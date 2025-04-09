Москва, 9 апреля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Киевский режим причастен к покушению на президента США Дональда Трампа, произошедшему в 2024 году во время предвыборной гонки. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американцы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!» — указал он в публикации.

Медведев также призвал Трампа покарать поистине виновных в данном покушении лиц. По его словам, эти люди находятся на Банковой улице в Киеве.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился Трамп. ФБР назвало инцидент неудавшейся попыткой покушения, подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

Выяснилось, что подозреваемый бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что второе покушение на Трампа должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая Украину.