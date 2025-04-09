Москва, 9 апреля, 2025, 09:50 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее в Москве провели Тотальный диктант на русском жестовом языке. Чтобы проверить свою грамотность, глухие и слабослышащие собрались в уютном пространстве Доброго музея 5 апреля, сообщили в московской городской организации Всероссийского общества глухих.

Всероссийское Общество Глухих

Проведение диктанта с переводом на жестовый язык уже не первый год реализует руководитель клуба любителей русского языка Людмила Жадан.

Текст писательницы Марины Москвиной «Дорога лебедей» читал заслуженный работник культуры РФ, актёр-диктор Театра мимики и жеста Владимир Рахов. Его речь на русский жестовый язык переводили Анастасия Журавлёва и Тимофей Белов.

Свои знания пришли проверить 27 человек. После написания диктанта участники акции с удовольствием делились своими впечатлениями. По их словам, такой способ проверки грамотности оказался очень интересным.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля к участникам Тотального диктанта в Приморском крае присоединились животные. Тихоокеанские афалины и пингвины Гумбольдта пальчиковыми красками «написали» свою азбуку. Морские шедевры получат в подарок отличники диктанта, сообщили в Приморском океанариуме.

В рамках Тотального диктанта в Приморье свою грамотность проверили не менее 60 человек, включая сотрудников океанариума.

Автором текста Тотального диктанта — 2025 является писательница Марина Москвина. Она написала десятки книг для детей и взрослых, которые были переведены на разные языки мира. Москвина — финалист премии «Ясная Поляна» и лауреат Международного почётного диплома Андерсена. Текст диктанта читала журналист, обладатель профессиональных премий, автор книги «Владивосток. Мой и нашенский» Наталья Островская.

В 2024 году акция «Тотальный диктант» проводилась 20 апреля в 77 регионах России, а также ещё в 43 странах мира. Её поддержал Фонд президентских грантов, выделив 26,3 млн рублей. Диктант, в частности, написали в Антарктиде — на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток». Акцию также провели в Абхазии, Австралии, Австрии, Белоруссии, Бельгии, Германии, Греции, Китае, Португалии, Швейцарии и в других государствах. Участие в ней приняли почти 1,3 млн человек.