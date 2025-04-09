Алексеевка, Белгородская область, 9 апреля, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в Москве, покинул исправительную колонию и отбыл по месту регистрации. Об этом сообщил журналистам адвокат артиста Юрий Падалко.

ТАСС

Ефремов отбывал наказание в колонии №4, расположенной в городе Алексеевка Белгородской области, с 18 октября 2020 года. Алексеевский районный суд 24 марта удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО).

«Решение суда, значит, он освобождён и, значит, уже отбыл в город Москву», — сказал Падалко.

По словам адвоката, Ефремов, у которого обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких, займётся восстановлением здоровья, а затем вернётся к работе, по которой сильно скучал. Даже в колонии артист по возможности снимал короткие фильмы, добавил Падалко.

Решение об УДО вступило в силу 9 апреля. Ефремов провёл в колонии около четырёх с половиной лет.

Суд обязал Ефремова после освобождения ежемесячно отмечаться в контролирующем органе и постоянно проживать в одном месте. Решение об УДО может быть отменено, если артист нарушит эти требования или общественный порядок.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы Ефремов, управлявший автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, пересёк двойную сплошную и столкнулся с фургоном «Лада». За рулём фургона находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позже скончался в больнице от полученных травм.

Приговор Ефремову вынес 8 сентября того же года Пресненский районный суд столицы. Актёру назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы за нарушение ПДД в пьяном виде, повлёкшее смерть человека. Позже, в октябре, Московский городской суд смягчил приговор до 7,5 года колонии, посчитав смягчающим обстоятельством выплату денежной компенсации родственникам погибшего курьера.